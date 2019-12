Silvester mit Peek & Cloppenburg

Gewinnspiel Sie haben noch keine Pläne für den Jahreswechsel? Wir verlosen zwei „Circle Tickets“ für den Silvesterball in der Wiener Hofburg! Und damit Sie an diesem ereignisreichen Abend an der Seite Ihrer Begleitung auch eine strahlende Figur machen – und glamourös ins neue Jahr walzen, dürfen Sie sich bei Peek & Cloppenburg eine Robe Ihrer Wahl (im Wert von bis zu 300 Euro) aussuchen.