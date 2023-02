Gewinnen Sie ein limitiertes Fini's Feinstes Package mit Bio-Weizenkeinen

Nur wenigen ist die Substanz „Spermidin“ ein Begriff: Im Volksmund wird sie mit den Wörtern „Wundermittel“ oder „Jungbrunnen“ in Verbindung gebracht. Das Polyamin kommt auf natürliche Weise im Körper vor und unterstützt den Prozess der Zellerneuerung. Doch auch manche Lebensmittel stecken voller Spermidin, wie der Weizenkeim, also das wertvollste und nährstoffreichste Herzstück eines Weizenkorns. Fini’s Feinstes (www.finis-feinstes.at) präsentiert in limitierter Edition die neuen Bio-Weizenkeime! Jetzt mitmachen und eines von drei Packages gewinnen!

Vorname Nachname Straße PLZ Ort Telefonnummer E-Mail-Adresse Ja, ich will am Gewinnspiel teilnehmen und akzeptiere die Teilnahmebestimmungen . Es gelten die Datenschutzbestimmungen und die AGBs. Ja, ich möchte künftig rasch und bequem über aktuelle Gewinnspiele, neue Vorteilsangebote und sonstige Aktionen und Projekte der Mediengruppe ÖSTERREICH GmbH (Tageszeitung ÖSTERREICH), A.Digital Errichtungs- und Beteiligungs GmbH (oe24.tv) und deren Werbepartner informieren werden. Auf die Möglichkeit des Widerrufs dieser Einwilligung wird ausdrücklich hingewiesen. Mit der Anmeldung zu diesen Newslettern gelten die Datenschutzbestimmungen Cooking wünscht viel Glück! Absenden