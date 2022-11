Gewinnen Sie einen Adventkalender von Zotter!

Am besten lässt sich die Zeit bis Weihnachten mit dem ZOTTER (zotter.at) Best of Adventkalender überbrücken: Der große gemischte Schokokalender zelebriert die Schokovielfalt mit 24 unterschiedliche Sorten und Geschmacksrichtungen von nussig, fruchtig, karamellig bis hin zur weihnachtlichen Lebkuchen-Früchte-Schokolade.

© Zotter ×

Der Kalender ist alkoholfrei und die bunten Schokofarben entstehen natürlich nur aus Beeren und Früchten. Natürlich BIO + FAIR hergestellt. Wir verlosen 10 Stück!