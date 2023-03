Gewinnen Sie einen prall gefüllten Geschenkkorb von "Fratelli Barbaro"

Antonio und Luigi jun. Barbaro starten erstmals mit ihrer eigenen Produktlinie „Fratelli Barbaro“ in Kooperation mit BILLA durch. Die neue Marke steht für qualitativ hochwertige italienische Küche und ist exklusiv in rund 500 BILLA und BILLA PLUS Märkten österreichweit erhältlich. Sie sind noch nicht in den Genuss gekommen? Wir verlosen 2 prall gefüllte Geschenkkörbe, u.a. mit Fratelli Barbaro - Crema di Tartufo, Bolognese Vegetale, Gnocchi alla Zucca, Pinsa Napoletana –

Salame und mehr. Buon appetito!



