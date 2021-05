Gewinnspiel der Woche

In der Waldschänke in Grieskirchen steht Elisabeth Grabmer am Herd. Seit neuestem kocht sie gemeinsam mit ihrem Sohn Clemens und führt dabei einen Mutter-Sohn-Wettstreit: Einer kocht einen Klassiker der österreichischen Küche, der andere eine moderne Interpretation. In „Das Koch-Duett“ stellen Sie diese Rezepte vor. Wir verlosen 3 Exemplare!