Gewinnspiel: Weste von Luis Trenker

By Fashion Check-In

Nach dem Erfolg des digitalen Fashion Check-ins am Wiener Riesenrad zieht Liliana Klein mit ihrem Online-Konzept am 10. September aufs Dach des Le-Meridien-Hotels, einen Platz, der eigentlich nicht zugänglich ist. Viewer erwarten tolle Talks mit Luis Trenker, Tracht & Country und Robinson Club sowie DIY- Tutorials von Canon. Am Donnerstag ab 06.30 Uhr kann der FCI auf dem ­Instagram-Account @liliana_klein mitverfolgt werden. Für MADONNA-­Leserinnen gibt es ein exklusives Gewinnspiel von Luis Trenker. Gewinnen Sie mit ein wenig Glück die stylishe Lodenweste von Luis Trenker im Wert von 499 Euro.

Toi, toi, toi!