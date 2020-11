Gewinnspiel zum Tag des Tees

Trinken Sie Tee zum Munterwerden am Morgen? Steht beim Arbeiten stets eine Tasse Tee neben Ihnen für den Genussmoment im Alltag? Oder verhilft er Ihnen zur Entspannung am Feierabend? Was auch immer Ihr persönlicher Tee-Liebling ist – aufgrund seines großen Geschmacks- und Wirkungsspektrums ist Tee das perfekte Begleitgetränk durch den Tag und für jede Stimmung.



Am 8. November 2020 ist wieder Tag des Tees. Zu diesem Anlass gibt es tolle Teepreise zu gewinnen – zur Verfügung gestellt vom Österreichischen Teeverband und seinen Mitglieder. Alle Informationen zum Thema Tee erhalten Sie online auf

www.teeverband.at



Machen Sie mit!

Auf COOKING können Sie beim Gewinnspiel teilnehmen und folgende Preise gewinnen:

1 x Teekanne Tea for One Set inkl. Teekanne und verschiedenen Teesorten

1 x Sonnentor-Teeprobierpaket

5 x Demmers-Teehaus-

Genuss-Set

1 x Julius Meinl Teegenussbox

1 x Tchibo Teegenießerpaket

1 x Twinings befüllte

Teekassette

5 x Yogi-Tea-Wellness-Beutel