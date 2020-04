Cremissimo - Rezeptideen

© Eskimo Cremissimo

Genieße Sommerfrüchte löffelzart mit Cremissimo Marille Himbeer Vanille. Gestalte deine persönliche Eiswaffel mit Topfencreme und deinen Lieblingstoppings. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.



Zutaten für die Waffel:

50 g Kristallzucker

1 Päckchen Vanillezucker

125 g Margarine, 3 Eier

250 g Weizenmehl, 2 g Backpulver

200 ml Milch 1,5 % Fett



Für den Belag:

6 Kugeln à 50 g Cremissimo

Marille Himbeer Vanille

125 g Topfen, 25 g Joghurt

1,5 % Fett, 30 g Staubzucker



Als Topping:

100 g Himbeeren, 100 g Erdbeeren, 100 g Heidelbeeren, 3 Marillen



Zubereitung:

1. Das Waffeleisen ausheizen und mit etwas Öl einstreichen

2. Eier verquirln und mit Margarine und Zucker cremig rühren

3. Vanillezucker, Mehl und Backpulver untermengen

4. Zum Schluss die Milch einrühren, bis der Teig eine glatte Konsistenz hat

5. Je 3 EL Teig ca. 3 Minuten zu einer goldbraunen Waffel backen

6. Jede Waffel an einer Seite bis zur Hälfte einschneiden, so in eine kleine Schale oder eine größere Tasse legen, dass sich die Enden überlappen und auskühlen lassen.

7. Für die Topfencreme Joghurt, Topfen und Staubzucker in einer Schüssel geben und glattrühren

8. Das Obst waschen und die Marillen und Erdbeeren in Spalten schneiden.

9. 1-2 EL Topfencreme in der Mitte der Waffel verstreichen, eine Kugel Eis in die Mitte platzieren und mit unterschiedlichen Früchten verzieren.