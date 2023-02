Joker Doppeljackpot – am Mittwoch warten rund 500.000 Euro

Mit gleich zwei Sologewinnen endete die Lotto Ziehung vom vergangenen Sonntag. Zum einen gab es – erneut – einen Solo-Sechser, und zwar den bereits dritten in Folge. Diesmal wurde er in der Steiermark erzielt und brachte einem Grazer bzw. einer Grazerin exakt 1 Million Euro. Der millionenbringende Tipp war ein Quicktipp, und der Computer platzierte ihn als dritten von vier Tipps auf die Quittung.

Sologewinn Nummer zwei gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein win2day-User bzw. eine win2day-Userin versuchte das Glück mit zwei Tipps und kreuzte die gewinnbringende Kombination, die letztlich rund 101.500 Euro wert war, gleich im ersten Tipp an.

LottoPlus

Ohne Sechser ging die Ziehung bei LottoPlus zu Ende. Damit kamen die 58 Gewinner eines Fünfers in den Genuss eines höheren Gewinnes, denn auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt. Damit erhielt jeder von ihnen rund 5.300 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 200.000 Euro.

Joker

Ebenfalls keinen Gewinn im ersten Rang gab es beim Joker. Es war dies bereits die zweite Runde ohne Gewinn in Folge, und damit wartet am kommenden Mittwoch ein Doppeljackpot mit rund 500.000 Euro.

EuroMillionen: 36 Millionen im EuroPot (Ziehungen Dienstag und Freitag)

Am Freitag hat es keine „5 plus 2 Richtigen“ gegeben, wodurch es bei der Ziehung am Dienstag um rund 36 Millionen geht. Aber dennoch dürfen sich 100 Spielteilnehmer:innen „Millionäre“ nennen, denn es wurden insgesamt 100 mal 1 Million Euro extra verlost. Vier Gewinner:innen kommen dabei aus Österreich, und zwar zweimal aus Oberösterreich und je einmal aus Vorarlberg und der Steiermark.

Der Österreich-Bonus in Höhe von 100.000 Euro ging nach Niederösterreich.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 05. Februar 2023

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 1 Fünfer+ZZ zu EUR 101.457,30 79 Fünfer zu je EUR 1.401,00 206 Vierer+ZZ zu je EUR 161,10 4.256 Vierer zu je EUR 43,30 5.260 Dreier+ZZ zu je EUR 13,70 5.285 Dreier+ZZ zu je EUR 15,70 68.243 Dreier zu je EUR 4,80 183.725 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20



LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 05. Februar 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt

58 Fünfer zu je EUR 5.260,90 2.206 Vierer zu je EUR 23,40 38.146 Dreier zu je EUR 2,00



Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 05. Februar 2023

DJP-Joker, im Topf bleiben EUR 395.545,26 – 500.000 Euro warten