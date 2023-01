1,3 Millionen warten bei Bonusziehung am Freitag, den 13

Solo-Sechser bei LottoPlus in Salzburg und Solo beim Joker in NÖ

Am Mittwoch gab es keinen Sechser, und damit geht es bereits am Freitag, den 13. Jänner, bei der ersten Bonus-Ziehung des heurigen Jahres um einen Jackpot mit rund 1,3 Millionen Euro. Diese Bonus-Ziehung wird übrigens von Schlagersänger und Moderator Marco Ventre moderiert, und es werden wieder unter allen mitspielenden Tipps 300.000 Euro extra verlost. Annahmeschluss für die Bonus-Ziehung ist am Freitag, den 13. Jänner, um 18.30 Uhr.

Über rund 92.000 Euro für den Solo-Fünfer mit Zusatzzahl durfte sich am Mittwoch ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Tirol freuen. Zum Erfolg trug auch der Computer bei, denn er gelang mit dem zweiten von zwölf Quicktipps.

LottoPlus

Einen Sologewinn gab es auch bei LottoPlus. Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Salzburg kreuzte im siebenten von zehn Tipps auf einem Normalschein die „sechs Richtigen“ an und gewann damit mehr als 227.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser bei der Bonus-Ziehung warten rund 200.000 Euro.

Joker

Schließlich gab es auch beim Joker nur einen einzigen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination, und es war auch das „Ja“ angekreuzt. Dieser Sologewinn wurde in Niederösterreich erzielt und war rund 175.000 Euro wert.

EuroMillionen: 65 Millionen im Europot

(jeden Dienstag und Freitag)

Bei der EuroMillionen-Ziehung vom Dienstag, den 10. Jänner 2023, wurden folgende Gewinnzahlen gezogen: 11, 13, 34, 30, 42; Sternenkreis: 3, 10. Da es bei der letzten Ziehung keine „5 plus 2 Richtigen“ gab, geht es am heutigen Freitag bereits um die sagenhafte Gewinnsumme von 65 Millionen Euro.

© Österreichische Lotterien

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11. Jänner 2023

JP-Sechser, im Topf bleiben EUR 667.480,46 – 1,3 Mio. warten

1 Fünfer+ZZ zu EUR 91.778,50

66 Fünfer zu je EUR 1.517,00

198 Vierer+ZZ zu je EUR 151,70

3.755 Vierer zu je EUR 44,40

4.723 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80

62.486 Dreier zu je EUR 4,80

156.886 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11. Jänner 2023

1 Sechser zu EUR 227.250,40

68 Fünfer zu je EUR 782,70

2.756 Vierer zu je EUR 17,20

41.525 Dreier zu je EUR 2,00

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 11. Jänner 2023

1 Joker EUR 174.947,80

14 mal EUR 8.800,00

83 mal EUR 880,00

805 mal EUR 88,00

8.125 mal EUR 8,00

82.279 mal EUR 1,80