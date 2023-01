Solo-Joker in Vorarlberg mit mehr als 205.000 Euro

Die „sechs Richtigen“ vom Sonntag 14, 25, 34, 36, 38 und 42 waren für einen Glückspilz genau richtig. Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin, der oder die die Tipps auf win2day abgegeben hatte, wurde damit zum Sologewinner im Sechser-Gewinnrang. Noch dazu stand ein Jackpot auf dem Spiel. Zwanzig Tipps gespielt, diese selbst ausgesucht und im vorletzten den Sechser erzielt, das ist die Geschichte, die mehr als 1,5 Millionen Euro bringt.

Auch beim Fünfer mit der Zusatzzahl 7 gibt es einen Sologewinn. Im Burgenland wurde der Normalschein mit vier Tipps gespielt. Im vierten und letzten fehlte einzig die Zahl 42 zum Sechser. Der Gewinn dafür beläuft sich auf mehr als 120.000 Euro.

LottoPlus

Ohne Sechser endete die Ziehung bei LottoPlus. Davon profitierten wiederum die 79 Gewinner eines Fünfers. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhält jeder von ihnen rund 4.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es zwei Wettscheine mit der richtigen Ziffernkombination, und auf beiden war auch das „Ja“ angekreuzt. Damit gingen jeweils rund 122.000 Euro nach Kärnten und nach Wien.

EuroMillionen: 64 Millionen im EuroPot (Ziehungen Dienstag und Freitag)

Die Freitagsziehung von EuroMillionen brachte erneut keinen Gewinn von „5 plus 2 Richtigen“. Der Europot erreicht damit heute Abend rund 64 Mio. Euro. Jemand aus dem Burgenland holte mit „4 plus 2 Richtigen“ 1.645,50 Euro. Dank Österreich Bonus gibt es auch in dieser Runde wieder einen Top-Gewinn in Höhe von 100.000 Euro. Er geht mit der Quittungsnummer 6665581503 nach Oberösterreich.

100 x 1 Million extra bei EuroMillionen

© Österreichische Lotterien/ORF | Isabella Krassnitzer moderiert die EuroMillionen Ziehung ×

EuroMillionen hat bereits viele Spielteilnehmer:innen zu Millionären gemacht. Am Freitag, dem 3. Februar 2023 bekommen sie Gesellschaft von zumindest 100 weiteren Gewinner:innen. Denn es besteht bei dieser außergewöhnlichen Runde nicht nur die Chance, den Europot zu knacken, sondern es werden unter allen in den teilnehmenden Ländern abgegebenen Tipps 100 mal 1 Million Euro zusätzlich verlost. Die Promotion nennt sich „Shower of Millionaires“, und es geht dabei tatsächlich um viele Millionen.

Alle an diesem Freitag teilnehmenden EuroMillionen Tipps nehmen automatisch an der Verlosung dieser 100 Millionen Euro teil. Dafür wird eine Buchstaben-Ziffern-Kombination auf der EuroMillionen Quittung aufgedruckt. Die gewinnbringenden Kombinationen werden unter anderem in den Annahmestellen der Österreichischen Lotterien und über win2day veröffentlicht.

EuroMillionen kann in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie auf win2day.at gespielt werden. Entweder per Normalschein, Quicktipp, mit System, mittels Anteilsscheines, Team Tipp oder per EuroMillionen Abo. Und natürlich über die Lotterien App. Annahmeschluss ist am Freitag, dem 3. Februar um 18.30 Uhr.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29. Jänner 2023

1 Sechser zu EUR 1.510.288,30 1 Fünfer+ZZ zu EUR 120.261,70 88 Fünfer zu je EUR 1.490,80 228 Vierer+ZZ zu je EUR 172,60 4.329 Vierer zu je EUR 50,50 6.098 Dreier+ZZ zu je EUR 16,10 69.206 Dreier zu je EUR 5,70 284.718 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20



LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29. Jänner 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt

79 Fünfer zu je EUR 4.476,00 3.330 Vierer zu je EUR 17,90 52.511 Dreier zu je EUR 2,00



Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 29. Jänner 2023