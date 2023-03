Sechsstellige Sologewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker.

Am Mittwoch blieb bei Lotto „6 aus 45“ erneut ein Sechser aus, und damit geht es am Wochenende um einen Doppeljackpot. Im Topf für die „sechs Richtigen“ werden dann rund 2,4 Millionen Euro liegen.

Einen Sologewinn und damit eine sechsstellige Gewinnsumme gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Eine Oberösterreicherin bzw. ein Oberösterreicher versuchte das Glück mit 20 Quicktipps, und im 17. Versuch stellte sich der Gewinn in Höhe von mehr als 104.000 Euro ein.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb diesmal ein Sechser aus. Die Gewinnsumme wurde wieder auf die Fünfer aufgeteilt, und so dürfen sich hier 67 Gewinner:innen über jeweils mehr als 4.600 Euro freuen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Einen Sologewinn gab es auch beim Joker. Ein in Wien gespielter Lotto Systemschein trug als einziger Wettschein die richtige Joker Zahl. Und da darauf auch das „Ja“ angekreuzt war, ist diese Spielquittung nun rund 183.800 Euro wert.

EuroMillionen: 66 Millionen im Europot

(Ziehungen Dienstag und Freitag)

Bei der Dienstagsziehung von EuroMillionen fand sich europaweit zum vierten Mal in Folge niemand, der die „5 plus 2 Richtigen“ angekreuzt hatte. Der Europot ist damit am Freitagabend mit rund 66 Millionen Euro bereits wieder gut gefüllt. Den Österreich Bonus holte sich jemand aus Niederösterreich und gewann mit der Quittungsnummer 6690148347 exakt 100.000 Euro. „4 plus 2 Richtige“ mit 1.462,10 Euro wurden über die Spieleseite win2day gewonnen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. März 2023

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.504.872,30 – 2,4 Mio. warten

1 Fünfer+ZZ zu je EUR 104.118,10 71 Fünfer zu je EUR 1.599,70 196 Vierer+ZZ zu je EUR 173,80 3.821 Vierer zu je EUR 49,50 5.176 Dreier+ZZ zu je EUR 16,40 63.646 Dreier zu je EUR 5,30 192.339 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. März 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt

0 Sechser zu je EUR 0,00 67 Fünfer zu je EUR 4.601,70 2.521 Vierer zu je EUR 20,70 40.899 Dreier zu je EUR 2,00

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 22. März 2023

1 Joker zu EUR 183.754,70 11 mal zu je EUR 8.800,00 78 mal zu je EUR 880,00 886 mal zu je EUR 88,00 9.027 mal zu je EUR 8,00 89.138 mal zu je EUR 1,80

