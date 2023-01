42 neue Glücksspiel-Millionär*innen im Jahr 2022

Lotto, EuroMillionen und Klassenlotterie beglückten 2022 mehr als 8 Hochgewinner*innen pro Woche und 42 neue Millionär*innen.

441 Teilnehmer*innen konnten sich im vergangenen Jahr über einen Gewinn bei den Österreichischen Lotterien von 100.000 Euro oder mehr freuen. In Summe gab es somit mehr als acht Hochgewinner*innen pro Woche.

Oberösterreich: Das Land der Millionär*innen

Von den 42 glücklichen Millionen- Gewinner*innen stammten allein 13 aus Oberösterreich, das damit unangefochten auf Platz eins liegt. Platz 2 belegt das benachbarte Niederösterreich mit sieben neuen Millionär*innen, dicht gefolgt von Wien und der Steiermark mit je sechs. Je drei Millionengewinne gab es in Salzburg und Vorarlberg, zwei in Kärnten sowie je einen in Tirol und im Burgenland.

Lotto Siebenfachjackpot von Linzer geknackt

Oberösterreich verzeichnet neben den meisten Gewinner*innen auch den höchsten Gewinn im Jahr 2022. Ein Linzer knackte im April einen Lotto Siebenfachjackpot im Alleingang und gewann mehr als 9,8 Millionen Euro, was den zweithöchsten Sechser in der Geschichte von Lotto „6 aus 45“ bedeutete.

Aufgeteilt auf die diversen Spiele, gab es die meisten Millionäre mit 36 bei Lotto, fünf bei EuroMillionen und einen in der Klassenlotterie.