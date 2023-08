Am Sonntag geht es um 5,5 Millionen Euro

Gleich fünf Joker gewannen jeweils 43.000 Euro.

Zum sechsten Mal geht es in diesem Jahr bei der kommenden Ziehung am Sonntag um einen Fünffachjackpot. Es warten 5,5 Millionen Euro im Sechserrang. Für die Mittwochs-Ziehung hatte niemand den richtigen Tipp mit den Zahlen 1, 3, 29, 33, 36, 37 abgegeben.

In dieser Runde gab es zwei Fünfer mit der Zusatzzahl 14, einer davon geht nach Wien, der andere nach Tirol. Der Wiener Gewinn hat dabei auf seinem Wettschein mit dem System 0/12 insgesamt einen Fünfer mit Zusatzzahl, weitere sechs Fünfer, dreißig Vierer mit Zusatzzahl, 75 Vierer, 150 Dreier mit Zusatzzahl, 200 Dreier und sechs Mal die Zusatzzahl alleine. Die Gewinnsumme für den Systemschein beträgt damit mehr als 92.000 Euro. Der Gewinn in Tirol wurde mit einem Quicktipp erspielt und darf sich über mehr als 70.000 Euro freuen.

Lotto Plus

Die LottoPlus Ziehung am Mittwoch endete ohne Sechser. Daher wurde die Gewinnsumme erneut auf die Fünfer aufgeteilt. Die 58 Fünfer-Gewinner bekommen somit je 6.600 Euro. Für den LottoPlus Sechser am Sonntag werden 400.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker gab es diesen Mittwoch gleich fünf Gewinner:innen. Jeweils ein Gewinn mit 43.000 Euro geht in die Steiermark, nach Niederösterreich und Kärnten (zwei Lotto und ein EuroMillionen Wettschein). Zwei richtige Joker-Tipps wurden auf win2day abgegeben, einer davon mit einem EuroMillionen Wettschein, der andere auf einem Lotto Normalschein.

EuroMillionen: 63 Millionen Euro im Europot

(Ziehungen Dienstag und Freitag)

63 Millionen Euro im Europot

Die Dienstagsrunde von EuroMillionen brachte erneut keinen Gewinn im 1. Rang. Jemand aus Niederösterreich hatte zwar 5 Zahlen richtig, jedoch nicht jene zwei Zahlen des Sternenkreises. Der Gewinn für „5 plus 0 Richtige“, 57.294,40 Euro. „4 plus 2 Richtige“ gingen in die Steiermark und nach Tirol. Die 100.000 Euro des Österreich Bonus gehen ebenfalls nach Niederösterreich. Heute Abend geht es um rund 63 Mio. Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16. August 2023

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.140.410,32 – 5,5 Mio. Euro warten

2 Fünfer+ZZ zu je EUR 70.501,70 101 Fünfer zu je EUR 1.447,70 284 Vierer+ZZ zu je EUR 165,40 4.714 Vierer zu je EUR 58,10 6.475 Dreier+ZZ zu je EUR 18,10 81.382 Dreier zu je EUR 5,80 248.224 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

LottoPlus Quoten der Ziehung vom vom Mittwoch, 16. August 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt.

58 Fünfer zu je EUR 6.612,60 3.225 Vierer zu je EUR 20,10 54.162 Dreier zu je EUR 2,00

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16. August 2023

5 Joker zu EUR 42.999,30 17 mal zu je EUR 10.000,00 108 mal zu je EUR 1.000,00 1.156 mal zu je EUR 100,00 9.289 mal zu je EUR 10,00 97.270 mal zu je EUR 2,00

