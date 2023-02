Solojoker mit 200.000 Euro in der Steiermark

Am Sonntag rollten die „sechs Richtigen“ 2, 5, 16, 19, 26 und 29 aus dem Ziehungstrichter. Diese Zahlen sind nun für den aktuellen Jackpot verantwortlich, da auf keiner Quittung diese Zahlenkombination abgedruckt war. Im Topf bleiben mehr als 730.000 Euro. Sollte es am Mittwoch einen Solosechser geben, wird dieser voraussichtlich 1,4 Millionen schwer sein.



Acht Spielteilnehmer:innen erzielten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 4. Jeweils rund 13.000 Euro gehen dafür nach Niederösterreich (zweimal), Wien, Salzburg, Tirol und in die Steiermark. Auf win2day wurden zwei der Gewinne erzielt. Fünf der Gewinne wurden mit Normalscheinen, drei mit Quicktipps getippt.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Sonntag ein Sechser aus, die Gewinnsumme wurde wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt. Somit gewannen hier 47 Spielteil-nehmer:innen jeweils rund 6.400 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Ein Lotto Quicktipp wies am Sonntag die richtige Joker Zahl auf, auch hatte der Besitzer bzw. die Besitzerin das „Ja“ angekreuzt. In der Steiermark gibt es daher Grund zum Feiern – der Sologewinn beträgt rund 200.000 Euro.

EuroMillionen: 17 Millionen im Europot

(Ziehungen Dienstag und Freitag)

Nach der Schweiz und Spanien geht der dritte Europot Gewinn des Jahres, diesmal in Höhe von 102,2 Mio. Euro, nach Frankreich. Damit liegen Dienstag-Abend für „5 plus 2 Richtige“ wieder 17 Mio. Euro im EuroMillionen Pot. Jemand aus Salzburg holte mit „5 plus 0 Richtigen“ knapp 19.000 Euro, „4 plus 2 Richtige“ wurden sechsmal gewonnen. Der Österreich Bonus ging in dieser Runde nach Vorarlberg (6668397839).

Alle Angaben ohne Gewähr!

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26. Februar 2023

JP-Sechser, im Topf bleiben EUR 730.099,14 – 1,4 Mio. warten

8 Fünfer+ZZ zu je EUR 12.548,50 117 Fünfer zu je EUR 936,00 293 Vierer+ZZ zu je EUR 112,10 4.872 Vierer zu je EUR 37,40 6.872 Dreier+ZZ zu je EUR 11,90 72.392 Dreier zu je EUR 4,50 194.438 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20



LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26. Februar 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt

47 Fünfer zu je EUR 6.389,90 2.604 Vierer zu je EUR 19,50 41.288 Dreier zu je EUR 2,00



Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 26. Februar 2023