Jackpot auch beim Joker, es geht um 400.000 Euro.

2, 3, 7, 26, 27 und 31, das sind die „sechs Richtigen“, die am Mittwoch Abend aus dem Ziehungstrichter rollten. Und das sind auch jene Zahlen, die aus dem Jackpot einen Doppeljackpot gemacht haben. Im Topf liegen bereits mehr als 1,5 Millionen Euro, bis Sonntag wird der Doppeljackpot mit rund 2,4 Millionen Euro gefüllt sein.

Zwei Spielteilnehmer:innen erzielten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 32. Darunter ein Quicktipp, der in Niederösterreich gespielt wurde. Im fünften Tipp fehlt lediglich die Zahl 7 zum Sechser. Die zweite Gewinnquittung im Bunde ist ein Normalschein aus der Steiermark. Im vierten und damit letzten Tipp hätte es noch die Zahl 27 gebraucht, um den Jackpot zu knacken.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Mittwoch ein Sechser aus, die Gewinnsumme wurde wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt. Somit gewannen hier 42 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 7.600 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Diesmal gab es beim Joker keine Quittung, die die richtige Jokerzahl aufwies. Rund 200.000 Euro blieben damit im Jackpot. Im Solofall ist das „Ja“ zur richtigen Jokerzahl rund 400.000 Euro wert, wenn das Ziehungsgerät gestartet wird.

EuroMillionen: 101 Millionen im Europot

(Ziehungen Dienstag und Freitag)

Die Dienstagsziehung von EuroMillionen brachte zwei Gewinner:innen von „5 plus 0 Richtigen“. Je 12.195,90 Euro gehen damit nach Wien und Salzburg. „4 plus 2 Richtige“ mit je 1.309,90 Euro wurden viermal gewonnen. Der Österreich Bonus in Höhe von 100.000 Euro ging zum ersten Mal heuer nach Salzburg (6686131363).

Am Freitag geht es um 130 Mio. Euro

Freitag ist Superpot-Tag bei EuroMillionen und damit geht es um garantierte 130 Millionen Euro für den 1. Gewinnrang, also für „5 plus 2 Richtige“. Ein Betrag, der so in Österreich noch nicht gewonnen wurde. Der österreichische Rekord kommt aus dem Jahr 2008, liegt bei 55,6 Millionen Euro und wurde in Kärnten gewonnen. Sollte es bei der Ziehung heute Abend keine Quittung mit den „5 plus 2 Richtigen“ geben, bleiben die 130 Millionen im Topf und erhöhen den Europot der Folgerunde. EuroMillionen kann in allen Annahmestellen der Österreichischen Lotterien sowie auf win2day.at gespielt werden. Entweder per Normalschein, Quicktipp, mit System, mittels Anteilsschein, Team Tipp oder per EuroMillionen Abo. Und natürlich über die Lotterien App. Annahmeschluss für den Superpot-Freitag ist am 3. März um 18.30 Uhr.

Alle Angaben ohne Gewähr!

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 01. März 2023

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.508.319,61 – 2,4 Mio. warten

2 Fünfer+ZZ zu je EUR 53.502,60 123 Fünfer zu je EUR 949,00 228 Vierer+ZZ zu je EUR 153,50 5.280 Vierer zu je EUR 36,80 5.138 Dreier+ZZ zu je EUR 17,00 80.328 Dreier zu je EUR 4,30 193.479 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20



LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 01. März 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt

42 Fünfer zu je EUR 7.597,90 2.352 Vierer zu je EUR 22,90 40.088 Dreier zu je EUR 2,00



Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 01. März 2023

JP Joker im Topf bleiben EUR 198.711,28 – 400.000 Euro warten