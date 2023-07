Dreifach-Jackpot - am Sonntag geht es um 3,4 Millionen Euro

Solo-Joker mit 206.000 Euro in Tirol.

Die Mittwochsziehung war bei Lotto „6 aus 45“ bereits die dritte in Folge, bei der es keinen Sechser gab. Damit wartet am Sonntag ein Dreifachjackpot, der mit rund 3,4 Millionen Euro gefüllt sein wird.

Drei Spielteilnehmer:innen tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils rund 40.000 Euro. Je ein Gewinn wurde in Wien, in Niederösterreich und über die Spieleseite win2day erzielt.

Lotto Plus

Ebenfalls ohne Sechser endete die LottoPlus Ziehung. Da die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt wurde, gewannen hier 53 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 6.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker durfte sich ein Tiroler bzw. eine Tirolerin über einen Sologewinn freuen. Das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl brachte mehr als 206.000 Euro.

Ab nächster Woche neue Preise

Die Österreichischen Lotterien nehmen ab nächster Woche eine Preisanpassung bei Lotto „6 aus 45“ und bei Joker vor. Die Ziehung von Mittwoch, den 12. Juli 2023, wird die erste mit den neuen Preisen sein.

Ein Lotto Tipp kostet dann 1,30 Euro (anstelle von 1,20 Euro). Das Preis-Leistungsverhältnis bleibt unverändert, da nach wie vor 48,8 Prozent des Umsatzes als Gewinne ausbezahlt werden. Damit erhöhen sich auch die durchschnittlichen Gewinnhöhen in den einzelnen Gewinnrängen.

Auch beim Joker, wo ein Tipp dann 1,70 Euro (anstelle von 1,50 Euro) kosten wird, bleibt das Preis-Leistungsverhältnis durch eine Änderung der gesamten Gewinnpyramide erhalten. Die Fixquoten-Gewinne der Ränge zwei bis fünf steigen auf 10.000 Euro, 1.000 Euro, 100 Euro und 10 Euro, im sechsten Gewinnrang (die sechste Stelle richtig) erhält man 2 Euro (anstelle bisher 1,80 Euro). Auch die durchschnittliche Gewinnhöhe für den ersten Rang, den Joker, erhöht sich.

Es handelt sich bei dieser Preisanpassung um die erste Änderung bei Lotto seit neun, und beim Joker seit fünf Jahren.

EuroMillionen Superpot: 63 Millionen Euro warten

(Ziehungen Dienstag und Freitag)

SuperBonus mit 50 x 100.000 Euro wartet

Die EuroMillionen Ziehung am Freitag, 7. Juli, bringt mit dem ÖsterreichSuperBonus exklusiv in Österreich 50 zusätzliche Gewinne von 100.000 Euro. Teilnahmeberechtigt sind alle in Österreich mitspielenden EuroMillionen Tipps, die an einer der Ziehungen vom 4. bzw. 7. Juli teilnehmen.

Am Dienstag gab es keinen Europot Gewinn. Im Topf sind rund 63 Mio. Der ÖsterreichBonus wurde über win2day gewonnen.

© Österreichische Lotterien

Alle Angaben ohne Gewähr!

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5. Juli 2023

Dreifach-Jackpot, im Topf bleiben EUR 2.372.281,28 – 3,4 Mio. warten



3 Fünfer+ZZ zu je EUR 39.946,70 97 Fünfer zu je EUR 1.347.70 294 Vierer+ZZ zu je EUR 133,40 4.452 Vierer zu je EUR 48,90 7.082 Dreier+ZZ zu je EUR 13,80 77.609 Dreier zu je EUR 5,00 250.640 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5. Juli 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt.

53 Fünfer zu je EUR 6.762,50 2.492 Vierer zu je EUR 24,30 44.170 Dreier zu je EUR 2,00

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5. Juli 2023

1 Joker zu EUR 206.229,80 7 mal zu je EUR 8.800,00 64 mal zu je EUR 880,00 1.003 mal zu je EUR 88,00 9.524 mal zu je EUR 8,00 99.970 mal zu je EUR 1,80

Weitere Informationen zu den Österreichischen Lotterien finden Sie auf www.lotterien.at bzw. www.win2day.at sowie in der Lotterien-App: App-Store oder Google Play-Store