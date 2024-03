Dreifach-Jackpot geknackt: 3,1 Millionen Euro gehen nach Wien

Doppeljackpot beim Joker – rund 500.000 Euro warten.

Gestern Abend, 10. März, ging es bei Lotto um einen Dreifachjackpot mit rund 3,1 Millionen Euro und die sicherte sich eine Wienerin bzw. ein Wiener. Es war der zweite von zehn Quicktipps, auf dem der Zufallsgenerator die „sechs Richtigen“ getippt hatte und der damit zur Eintrittskarte in den Club der Lottomillionär:innen wurde.

Bei der Sonntagsziehung gab es vier Fünfer mit Zusatzzahl, hier gehen ebenfalls zwei Gewinne nach Wien, einer nach Kärnten und einer nach Niederösterreich. Auf der jeweiligen Quittung aus Niederösterreich und einer aus Wien fehlte die Zahl 13 auf den Lotto Sechser, in Kärnten war es die Zahl 39 und auf der zweiten Quittung aus Wien die 20. Jeder der vier Fünfer mit Zusatzzahl erhält mehr als 28.000 Euro.

Lotto Plus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag erneut keinen Sechser. Hier wurde die Sechser-Rangsumme, wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wieder auf die Fünfer aufgeteilt. Die insgesamt 63 Fünfer dürfen sich so über 4.941,10 Euro freuen. In der nächsten Runde geht es beim LottoPlus Sechser wieder um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker geht es in der nächsten Runde um einen Doppeljackpot. Hier hatte gestern Abend niemand die richtigen Joker Zahlen auf der Quittung angekreuzt. Damit warten am Mittwoch rund 500.000 auf den ersten Rang beim Joker.

EuroMillionen Superpot: 72 Millionen Euro warten

(Ziehungen Dienstag und Freitag)

72 Millionen Euro im Europot

Am vergangenen Freitag hatte erneut niemand die „5 plus 2 Richtigen“ auf seiner Quittung angekreuzt, damit geht der Europot in eine weitere Runde und ist heute Abend bereits 72 Millionen Euro schwer.

Top-Gewinner:in aus Österreich war eine Kärntnerin bzw. ein Kärntner mit dem Gewinn des Österreich Bonus in Höhe von 100.000 Euro. Die Quittungsnummer lautet 702 465 4047.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. März 2024

1 Sechser zu EUR 3.113.259,80 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 28.092,10 94 Fünfer zu je EUR 1.239,60 225 Vierer+ZZ zu je EUR 166,40 4.442 Vierer zu je EUR 49,10 5.510 Dreier+ZZ zu je EUR 16,90 70.748 Dreier zu je EUR 5,30 221.355 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,30

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. März 2024

Kein Sechser: Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt.

63 Fünfer zu je EUR 4.941,10 3.068 Vierer zu je EUR 17,10 45.832 Dreier zu je EUR 2,00

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. März 2024

Doppel-Jackpot-Joker, im Topf bleiben EUR 406.452,54 – 500.000 Euro warten

7-mal zu je EUR 10.000,00 100-mal zu je EUR 1.000,00 954-mal zu je EUR 100,00 9.333-mal zu je EUR 10,00 94.119-mal zu je EUR 2,00

