Zweiter Joker Fünffachjackpot in der Geschichte – Millionengewinn möglich

Am vergangenen Sonntag waren es die Einer- und die Zehner-Zahlen, die in der Sechser-Kombination fehlten, dafür gab es mit der 41 und der 45 gleich zwei Zahlen aus der vorangegangenen Bonus-Ziehung. Dies war wohl nicht nach dem Geschmack der Spielteilnehmer:innen, denn es gab erneut keinen Wettschein mit den „sechs Richtigen“, und damit geht es bei der nächsten Ziehung am Mittwoch um einen Dreifachjackpot mit rund 2,9 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit der Zusatzzahl 15 gab es einen Solo-Gewinn. Ein Wiener bzw. eine Wienerin kam mit den zweiten von drei Quicktipps zum Erfolg und damit zu einem Gewinn von rund 191.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus endete die Ziehung am Sonntag ebenfalls ohne Sechser. Davon profitiert haben wiederum die 44 Gewinner eines Fünfers, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde. Sie erhielten jeweils rund 6.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gibt es am kommenden Mittwoch die nicht alltägliche Chance auf einen Millionengewinn. Da es bereits fünfmal in Folge keinen Joker Gewinner gegeben hat, wartet ein Fünffachjackpot, und zwar nach 2019 der zweite in der Geschichte des Spiels. Und dabei wird es um rund 1,1 Millionen Euro gehen.

EuroMillionen: 62 Millionen im EuroPot

(Ziehungen Dienstag und Freitag)

Am Freitag gab es erneut keinen Gewinn im 1. Rang, damit geht es bei der EuroMillionen Ziehung am Dienstag um rund 62 Mio. Euro. Einem Steirer bzw. einer Steirerin gelang mit „5 plus 0 Richtigen“ ein Gewinn in Höhe von 10.360,70 Euro. Der Österreich-Bonus in Höhe von 100.000 Euro ging ebenfalls in die Steiermark (Quittungsnummer 6684935839).

Alle Angaben ohne Gewähr!

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12. Februar 2023

3fach JP-Sechser, im Topf bleiben EUR 2.017.087,71 – 2,9 Mio. warten

1 Fünfer+ZZ zu EUR 190.808,50 81 Fünfer zu je EUR 1.350,00 179 Vierer+ZZ zu je EUR 183,20 3.258 Vierer zu je EUR 55,90 4.735 Dreier+ZZ zu je EUR 17,30 54.916 Dreier zu je EUR 6,00 196.302 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20



LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12. Februar 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt

44 Fünfer zu je EUR 6.750,40 2.068 Vierer zu je EUR 24,30 36.408 Dreier zu je EUR 2,00



Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 12. Februar 2023

5fach JP-Joker, im Topf bleiben EUR 939.013,37 – 1,1 Mio. warten