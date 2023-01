Solo-Gewinne bei LottoPlus und Joker mit 419.000 bzw. 714.000 Euro.

Erst vier Tage bzw. zwei Ziehungen war das neue Jahr alt, und schon ist der erste Lotto Fünffachjackpot eingetreten. Es gab aber auch zwei durchaus spektakuläre Gewinne bei LottoPlus und beim Joker. Da es am Mittwoch bei „6 aus 45“ also zum fünften Mal in Folge keinen Sechser gegeben hat, geht es am Sonntag um einen Fünffachjackpot, der mit rund 6,6 Millionen Euro gefüllt sein wird.

Fünf Spielteilnehmer:innen gelang ein Fünfer mit Zusatzzahl, und sie gewannen jeweils rund 35.300 Euro. Je ein Gewinn wurde in Wien, Vorarlberg und dem Burgenland per Quicktipp erzielt, je einer in der Steiermark und über win2day per Normalschein.

LottoPlus

Über einen Solo-Sechser und damit über rund 419.000 Euro darf sich ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Wien freuen. Der Erfolg gelang dabei mit einem einzigen Quicktipp. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 450.000 Euro.

Joker

Einen Sologewinn schließlich gab es auch beim Joker. Ein win2day-User forderte das Glück mit zehn Joker Tipps auf seiner Lotto Quittung heraus und hatte mit dem siebenten Tipp Glück. Er erhält nun mehr als 714.000 Euro.

Lottozahlen der Ziehung vom Mittwoch, 4. Jänner 2023

5fach JP-Sechser, im Topf bleiben EUR 5.200.611,68 – 6,6 Mio. warten

Lotto Gewinnzahlen: 3 5 10 17 35 41

Zusatzzahl 22

LottoPlus-Zahlen der Ziehung vom Mittwoch, 4. Jänner 2023

1 Sechser zu EUR 418.975,30; 97 Fünfer zu je EUR 1.011,70;

4.313 Vierer zu je EUR 20,30; 71.435 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 10 20 26 41 43

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4. Jänner 2023

1 Joker EUR 714.069,80; 10 mal EUR 8.800,00; 126 mal EUR 880,00;

1.158 mal EUR 88,00; 11.824 mal EUR 8,00; 124.402 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 6 3 7 9 2

© LOTTO

EuroMillionen (jeden Dienstag und Freitag)

Bei der EruoMillionen-Ziehung von Dienstag, dem 3. Jänner 2023, wurden folgende Gewinnzahlen gezogen: 20, 21, 29, 45, 46 - Sternenkreis: 3, 10. Da es bei der letzten Ziehung keine „5 plus 2 Richtigen“ gab, geht es am Dreikönigstag um die sagenhafte Gewinnsumme von 40 Millionen Euro.