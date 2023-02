Beim Sechser warten 5,5 Mio. Euro; knapp 1,5 Mio. Euro für ein „Ja“; und zwei Sechser bei LottoPlus

Das neue Jahr ist gerade einmal sieben Wochen alt, und schon gibt es den zweiten Fünffachjackpot bei Lotto „6 aus 45“. Aber die wahre Sensation lieferte diesmal der Joker: Der erste Joker Sechsfachjackpot der Geschichte wurde ein einziges Mal geknackt und brachte erstmals nach 32 Jahren wieder einen Rekordgewinn.

Neuerlich ist es also niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ anzukreuzen, und damit wartet am Mittwoch ein Lotto Fünffachjackpot mit rund 5,5 Millionen Euro. Zwei Spielteilnehmer schafften einen Fünfer mit Zusatzzahl. Jeweils rund 86.200 Euro gehen nach Oberösterreich und auf das Konto eines win2day-Users.



LottoPlus

Bei LottoPlus hingegen gab es gleich zwei Wettscheine mit den sechs richtig angekreuzten Zahlen. Ein Gewinn wurde in Vorarlberg per Quicktipp erzielt, der zweite in Tirol mit einem Normalschein. Jeder der beiden erhält somit rund 204.600 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 350.000 Euro.

Joker

Der neue Joker Rekordgewinn beträgt exakt 1.462.418,80 Euro, und er wurde in Tirol erzielt. Ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Innsbruck spielte auf einem EuroMillionen Wettschein zwei Joker Tipps und hatte mit dem zweiten Tipp Erfolg. Mit dieser Kombination gelang es, den Sechsfachjackpot im Alleingang zu knacken und damit den bisher höchsten Joker der Geschichte zu gewinnen. Damit wurde nun jener Wiener, der mit seinen rund 1,2 Millionen Euro die Liste seit dem Jahr 1991 mit den Top-Gewinnen angeführt hatte, abgelöst.

EuroMillionen: 87 Millionen im EuroPot

(Ziehungen Dienstag und Freitag)

Die EuroMillionen Freitagsziehung war die fünfte Runde in Folge ohne Gewinn im 1. Rang. Damit steigt der Europot weiter und es geht am Dienstag um rund 87 Mio. Euro. „4 plus 2 Richtige“ mit einem Gewinn von knapp 1.500 Euro gab es in Niederösterreich und der Steiermark. Den Österreich-Bonus in Höhe von 100.000 Euro holte sich mit der Quittungsnummer 6699163876 jemand aus Oberösterreich.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. Februar 2023

5fach JP-Sechser, im Topf bleiben EUR 4.241.114,99 – 5,5 Mio. warten

2 Fünfer+ZZ zu EUR 86.167,50 171 Fünfer zu je EUR 1.099,40 358 Vierer+ZZ zu je EUR 157,50 8.161 Vierer zu je EUR 38,30 8.286 Dreier+ZZ zu je EUR 17,00 112.669 Dreier zu je EUR 5,00 334.847 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20



LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. Februar 2023

2 Sechser zu je EUR 204.598,50 85 Fünfer zu je EUR 1.127,60 4.038 Vierer zu je EUR 21,10 64.545 Dreier zu je EUR 2,00



Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. Februar 2023