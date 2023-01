Solo-Joker in der Steiermark mit rund 164.400 Euro

Ein „Zwilling Ende Dreißig“ und ein „Drilling Anfang Vierzig“ waren am vergangenen Mittwoch bei Lotto „6 aus 45“ gefragt. Konkret: Mit 38 und 39 sowie 41, 42 und 43 ließ sich Fortuna etwas ganz Besonderes einfallen und kombinierte dies mit der 6 zu den „sechs Richtigen“.

Getippt hatte dies jedoch niemand, und so geht es am Sonntag um einen Jackpot und damit um die Chance auf rund 1,4 Millionen Euro.

Ziemlich nah dran an dieser optisch sehr sonderbaren Kombination war ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Wien: Ihm bzw. ihr fehlte auf einem Systemschein lediglich die Zahl 38 zum Sechser, dafür war aber auch die Zusatzzahl richtig angekreuzt. Für diesen Solo-Gewinn gibt es etwas über 87.400 Euro, und hinzu kommen systembedingt noch zwölf Vierer mit Zusatzzahl sowie 18 Dreier mit Zusatzzahl, was den Gewinn auf knapp 89.000 erhöhte.

LottoPlus

Ebenfalls ohne Sechser endete die Ziehung bei LottoPlus. Davon profitierten wiederum die 69 Gewinner eines Fünfers. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhält jeder von ihnen mehr als 3.800 Euro. Beim LottoPLus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Einen Solo-Gewinn brachte am Mittwoch der Joker. Ein in der Steiermark gespielter EuroMillionen Wettschein trug als einziger die richtige Joker Zahl, und da auch das „Ja“ angekreuzt war, gibt es dafür rund 164.400 Euro.



EuroMillionen: 54 Millionen im EuroPot (Ziehungen Dienstag und Freitag)

Die EuroMillionen Ziehung am Dienstag brachte zum dritten Mal in Folge keinen Gewinn im 1. Rang. Der Europot steigt damit weiter an und wird bis Freitag Abend rund 54 Millionen Euro erreichen. Der Österreich Bonus mit 100.000 Euro ging nach Oberösterreich (Quittungsnummer 6784605360).

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. Jänner 2023

JP-Sechser, im Topf bleiben EUR 635.657,79 – 1,4 Mio.warten

1 Fünfer+ZZ zu EUR 87.402,90 84 Fünfer zu je EUR 1.135,10 152 Vierer+ZZ zu je EUR 188,10 3.258 Vierer zu je EUR 48,70 4.002 Dreier+ZZ zu je EUR 17,80 51.252 Dreier zu je EUR 5,60 171.471 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20



LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. Jänner 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt

69 Fünfer zu je EUR 3.837,60 2.877 Vierer zu je EUR 15,50 41.050 Dreier zu je EUR 2,00



Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25. Jänner 2023