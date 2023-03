Jackpot – am Mittwoch warten 1,4 Millionen Euro

Solo-Sechser bei LottoPlus in NÖ und Solo-Joker in der Steiermark.

Am vergangenen Sonntag gab es keinen Sechser bei Lotto „6 aus 45“, und damit wartet am kommenden Mittwoch ein Jackpot. Für die „sechs Richtigen“ wird es dabei um rund 1,4 Millionen Euro gehen.

Fünf Spielteilnehmer:innen ist es gelungen, einen Fünfer mit Zusatzzahl zu tippen und damit jeweils mehr als 20.000 Euro zu gewinnen. Ein Gewinn wurde in Oberösterreich per Quicktipp erzielt, jeweils einer per Normalschein in Salzburg, der Steiermark und Niederösterreich, sowie einer mit dem System 0/07 in Niederösterreich.

LottoPlus

Nach exakt zweimonatiger „Pause“ gab es bei LottoPlus am Sonntag wieder einen Sechser. Ein Niederösterreicher bzw. eine Niederösterreicherin war per Quicktipp erfolgreich und gewann mehr als 251.000 Euro. Er bzw. sie nahm dabei die Hilfe des Computers in Anspruch und war mit dem zweiten von drei Tipps erfolgreich. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Einen Sologewinn gab es auch beim Joker. In der Steiermark wurde jener Lottoschein abgegeben, der als einziger die richtige Joker Zahl getragen hatte. Es war auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt, und das verwandelte des Wettschein zum rund 194.000 Euro schweren „Wertpapier“.

EuroMillionen: 51 Millionen im Europot

(Ziehungen Dienstag und Freitag)

Zum dritten Mal in Folge hat es keinen Wettschein mit den „5 plus 2 Richtigen“ gegeben. Damit präsentiert sich der Europot bei der Ziehung heute Abend mit rund 51 Millionen Euro bereits wieder gut gefüllt. Österreichs Top-Gewinn geht mit dem 100.000 Euro schweren Österreich Bonus ins Burgenland. Auch „4 plus 2 Richtige“ mit knapp 1.700 Euro wurden dort gewonnen.

Alle Angaben ohne Gewähr!

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. März 2023

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 747.649,10 – 1,4 Mio. warten

5 Fünfer+ZZ zu je EUR 20.560,30 85 Fünfer zu je EUR 1.319,30 221 Vierer+ZZ zu je EUR 152,20 4.818 Vierer zu je EUR 38,70 5.617 Dreier+ZZ zu je EUR 14,90 73.963 Dreier zu je EUR 4,50 181.802 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. März 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt



1 Sechser zu je EUR 251.324,40 44 Fünfer zu je EUR 1.337,90 2.554 Vierer zu je EUR 20,50 39.712 Dreier zu je EUR 2,00

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 19. März 2023

1 Joker zu EUR 193.873,00 11 mal zu je EUR 8.800,00 78 mal zu je EUR 880,00 889 mal zu je EUR 88,00 9.357 mal zu je EUR 8,00 94.694 mal zu je EUR 1,80

