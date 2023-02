Joker Dreifachjackpot – es geht um rund 700.000 Euro

Dreimal war offensichtlich genug, denn nach drei Solo-Sechsern in Folge heißt es nun wieder einmal „Jackpot“ bei Lotto „6 aus 45“. Und auf dessen Ausspielung muss man gar nicht lange warten, bereits am Freitag ist es so weit. Am Freitag, den 10. Februar gibt es nämlich wieder eine Bonus-Ziehung, und dabei wird es um rund 1,2 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“ gehen.

Teresa Vogl, die das Neujahrskonzert live moderierte, hat dabei noch bevor sie am 16. Februar das Moderationsteam des Opernballs in der Wiener Staatsoper komplettiert, einen weiteren großen Auftritt: Sie wird die Bonus-Ziehung vornehmen. Dabei werden wiederum unter allen teilnehmenden Tipps 300.000 Euro extra, als Bonus sozusagen, verlost.

Zwei Spielteilnehmer:innen tippten am Mittwoch einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils rund 43.300 Euro. Ein Gewinn wurde dabei in der Steiermark mit einem Normalschein erzielt, der andere in Tirol mit dem System 4/15. Dieses eher selten verwendete System brachte noch 26 Vierer mit Zusatzzahl und 78 Dreier mit Zusatzzahl extra und somit einen Gesamtgewinn von rund 48.500 Euro.

LottoPlus

Ebenfalls ohne Sechser ging die Ziehung bei LottoPlus zu Ende. Das bedeutete wiederum für die 37 Gewinner:innen eines Fünfers einen höheren Gewinn: Da auf sie die Gewinnsumme aufgeteilt wurde, bekam jeder von ihnen mehr als 7.100 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 150.000 Euro.

Joker

Zu guter Letzt blieb auch beim Joker ein Gewinn im ersten Rang aus. Und das bereits zum dritten Mal in Folge, sodass es bei der Bonus-Ziehung am Freitag um einen Dreifachjackpot mit rund 700.000 Euro geht.

EuroMillionen: 51 Millionen im EuroPot

(Ziehungen Dienstag und Freitag)

Bei der EuroMillionen Ziehung von Dienstag, 7. Februar 2023, konnte der Europot zum zweiten Mal in Folge nicht geknackt werden. Damit geht es bei der Ziehung am Freitag um rund 51 Millionen Euro. Zwei win2day-Usern gelangen „5 plus 0 Richtige“, und sie erhalten dafür jeweils mehr als 21.000 Euro. Der Österreich Bonus in Höhe von exakt 100.000 Euro ging nach Vorarlberg.

Alle Angaben ohne Gewähr!

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 08. Februar 2023

JP-Sechser, im Topf bleiben EUR 629.389,52 – 1,2 Mio. warten

2 Fünfer+ZZ zu je EUR 43.270,50 64 Fünfer zu je EUR 1.475,10 185 Vierer+ZZ zu je EUR 153,00 3.278 Vierer zu je EUR 48,00 4.421 Dreier+ZZ zu je EUR 16,00 55.554 Dreier zu je EUR 5,10 154.003 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20



LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 08. Februar 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt

37 Fünfer zu je EUR 7.113,00 1.946 Vierer zu je EUR 22,90 32.326 Dreier zu je EUR 2,00



Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 08. Februar 2023

3fach JP-Joker, im Topf bleiben EUR 568.014,96 – 700.000 Euro warten