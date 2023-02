Freier Eintritt zur neuen Dauerausstellung im Naturhistorischen Museum.

Mit einem Brief- oder Rubbellos oder einem beliebigen Wettscheinspiel gratis ins Naturhistorische Museum Wien (NHM), das ermöglichen die Österreichischen Lotterien ihren Spielteilnehmer:innen am Freitag, den 24. Februar 2023. Mit der neuen Dauerausstellung „Die Erde. Ein dynamischer Planet“ widmet sich das NHM dem Aufbau unserer Erde und so mancher wird überrascht sein, wie sehr der Mensch und die Pflanzenwelt dabei als geologische Kräfte in Erscheinung treten. Die Ausstellung ist im generalsanierten ehemaligen Kaisersaal zu sehen.

Es werden auch drei kostenlose Führungen mit limitierter Teilnehmerzahl um 10.45 Uhr, 14.15 Uhr und 16.15 Uhr angeboten. Detaillierte Informationen findet man auf www.lotterientag.at. Kultur sollte für alle zugänglich und erlebbar sein, deshalb organisieren die Österreichischen Lotterien außerdem fünf Führungen für Schulklassen mit sozialem Hintergrund.

Das Museum ist am Lotterien Tag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.