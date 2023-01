Lotterien Tag im Prunksaal der Nationalbibliothek

Am Freitag, dem 20. Jänner den neu restaurierten Prunksaal gratis bestaunen.

Der erste Lotterien Tag des Jahres führt in den neu restaurierten Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) in Wien und damit in eine der schönsten und bedeutendsten Bibliotheken weltweit. Die Österreichischen Lotterien laden alle Spielteilnehmer:innen, die am Freitag, dem 20. Jänner 2023 ein Produkt der Österreichischen Lotterien vorweisen, ein, diese barocke Pracht bei freiem Eintritt zu bestaunen. Damit wird an diesem Tag ein Rubbel- oder Brieflos oder auch die Quittung eines beliebigen Wettscheinspiels zur Eintrittskarte.

Der Prunksaal kann von 10.00 bis 18.00 Uhr besichtigt werden. Von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr werden außerdem stündlich kostenlose Führungen zur Geschichte des barocken Gesamtkunstwerks und zur Sonderausstellung „Fischer von Erlach und der Prunksaal des Kaisers. 300 Jahre barocke Pracht“ angeboten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Detaillierte Informationen zu den Lotterien Tagen findet man unter lotterientag.at.