Lotto-Jubiläum mit Evelyn Vysher

Lotto Fans haben die Chance auf einen Blick hinter die Kulissen und ein Meet and Greet mit Evelyn Vysher

Sängerin, Astrologie-Expertin, Yogalehrerin und Sprecherin Evelyn Vysher feierte ihr 20-jähriges Jubiläum als Moderatorin im Lotto Ziehungsstudio. Das war am vergangenen Sonntag, dem 24. September 2023.

Ende Oktober ist „Schnapszahl-Tag“ bei Lotto „6 aus 45“. Eine Schnapszahl ist eine mehrstellige Zahl, die ausschließlich aus gleichen Ziffern besteht, und am Sonntag, dem 29. Oktober 2023 findet die 3.333. Ziehung von Lotto „6 aus 45“ statt.

Die Österreichischen Lotterien verknüpfen beide Ereignisse und verlosen zwei Backstage-Führungen für je zwei Personen hinter die Kulissen der Lotto Ziehung im ORF-Zentrum in Wien inklusive Meet and Greet mit Evelyn Vysher. Und das nicht bei irgendeiner Ziehung, sondern bei der 3.333.

Wer gerne erfahren will, wie aufwendig die Produktion dieser Live-Sendung ist und mit Evelyn Vysher plaudern möchte, meldet sich bis 1. Oktober 2023 unter lotterien.at oder mit beiliegendem QR-Code an. Die beiden Gewinner:innen werden am 2. Oktober 2023 gezogen und mit Begleitung ins Lotto Studio eingeladen.

Übrigens: Der nächste „Schnapszahlen-Tag“ bei Lotto ist – bei der jetzigen Ziehungsfrequenz – in knapp zehn Jahren.