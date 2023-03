Jackpot auch beim Joker – es geht um rund 300.000 Euro

Das zweite Quartal des Jahres startet aus Lotto Sicht mit einem Jackpot, denn am vergangenen Mittwoch hat es keinen Wettschein mit den „sechs Richtigen“ gegeben. Damit geht es am kommenden Sonntag bei der ersten Ziehung im, wie man sagt: launischen, April um rund 1,4 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es drei Gewinner:innen. Jeweils mehr als 28.000 Euro gehen einmal nach Niederösterreich, einmal in die Steiermark, und ein Gewinn wurde über die Spieleseite win2day erzielt. Der Gewinn in Niederösterreich entsprang einem Quicktipp, die beiden anderen waren auf Normalscheinen angekreuzt.

LottoPlus

Ebenfalls ohne Sechser endete die LottoPlus Ziehung. Damit wurde die Sechser Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt, wodurch hier 75 Spielteilnehmer:innen jeweils 3.400 Euro gewannen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 250.000 Euro.

Joker

Schließlich geht es auch beim Joker mit einem Jackpot ins neue Quartal. Es gab keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl, und somit wartet am Sonntag ein mit rund 300.000 Euro gut gefüllter Joker Topf.

EuroMillionen: 30 Millionen im Europot

(Ziehungen Dienstag und Freitag)

Am Dienstag gab es bei EuroMillionen keinen Wettschein mit den „5 plus 2 Richtigen“. Damit blieb der Europot, gefüllt mit 17 Millionen Euro, verschlossen, und bis zur nächsten Ziehung am Freitag wird sich diese Summe auf rund 30 Millionen Euro erhöhen. Der Top-Gewinn aus österreichischer Sicht waren die 100.000 Euro des Österreich Bonus, und die gehen nach Niederösterreich.

Alle Angaben ohne Gewähr!

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 29. März 2023

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 612.531,04 – 1,4 Mio. warten

3 Fünfer+ZZ zu je EUR 28.074,30 61 Fünfer zu je EUR 1.506,20 152 Vierer+ZZ zu je EUR 181,30 3.212 Vierer zu je EUR 47,60 4.681 Dreier+ZZ zu je EUR 14,70 54.434 Dreier zu je EUR 5,00 156.921 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 29. März 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt

75 Fünfer zu je EUR 3.400,20 2.612 Vierer zu je EUR 16,50 37.306 Dreier zu je EUR 2,00

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 29. März 2023

JP Joker, im Topf bleiben EUR 158.868,56 – 300.000 Euro warten

11 mal zu je EUR 8.800,00 72 mal zu je EUR 880,00 782 mal zu je EUR 88,00 7.671 mal zu je EUR 8,00 75.750 mal zu je EUR 1,80

