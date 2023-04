Lotto: Doppelschlag in Oberösterreich

Doppeljackpot beim Joker – es geht um rund 500.000 Euro

Oberösterreichs Vormachtstellung in Österreichs Lotto Landschaft ist ungebrochen: War Oberösterreich schon im Vorjahr mit knapp 30 Prozent aller Sechser das glücklichste Bundesland, so hält diese Erfolgsserie im heurigen Jahr weiterhin an. Dabei präsentierte sich Linz am vergangenen Wochenende gleich mit einem „Sechser Doppelschlag“, den sowohl der Solo-Sechser bei „6 aus 45“ als auch jener bei LottoPlus wurde in der Landeshauptstadt erzielt.

Ein Linzer bzw. eine Linzerin knackte also den Lotto Jackpot und gewann rund 1,5 Millionen Euro. Der millionenschwere Tipp befand sich dabei im zweiten von zwölf Quicktipps, und es war dies bereits der fünfte Sechser in Oberösterreich von österreichweit zwölf, womit die Führung im Bundesländer-Ranking unangefochten ist.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Sonntag zwei Gewinne. Jeweils mehr als 60.000 Euro gehen nach Wien und nach Kärnten.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es also ebenfalls einen Solo-Sechser, der in Linz und damit in Oberösterreich erzielt wurde. Zum Erfolg, der sich mit mehr als 288.000 Euro zu Buche schlägt, kam der Gewinner bzw. die Gewinnerin mit dem vierten von vier Tipps auf einem Normalschein. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 200.000 Euro

Joker

Beim Joker schließlich geht der Jackpot in eine weitere Runde. Es gab am Sonntag erneut keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl, und damit geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot mit rund 500.000 Euro.

EuroMillionen: 40 Millionen im Europot

(Ziehungen Dienstag und Freitag)

Bei der Freitagsrunde von EuroMillionen schaffte niemand einen Gewinn im 1. Rang. Der Europot erreicht damit heute Abend rund 40 Millionen Euro. „5 plus 0 Richtige“ gehen genauso wie „4 plus 2 Richtige“ je einmal an Spielteilnehmer:innen aus Niederösterreich. Die Gewinne belaufen sich auf 54.052,30 bzw. 1.870,60 Euro. Der Österreich Bonus mit 100.000 Euro geht mit der Quittungsnummer 6705164463 ins Burgenland.

