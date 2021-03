Hoher volkswirtschaftlicher Nutzen am Windstrom

Laut der Studie erspart sich Österreich mehr als 100% des gesamten Forderungsvolumens durch den Verzicht auf den Zukauf von Co2 Zertifikaten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Produktion von sauberem Windstrom enorme Mengen von CO2 vermeidet.

Der Geschäftsführer der IG Windkraft, Stefan Moidl, hob diesen doppelten Nutzen von Windstrom hervor. Er meinte, dass der Windkraftausbau ein Turbo für die Volkswirtschaft sei und eine positive Bilanz für den österreichischen Staatshaushalt und natürlich auch für den Klimaschutz mitbringt.

Als absolut vordringlich sieht Moidl auch die Schaffung sicherer Investitionsbedingungen. Unsicherheiten im Förderungssystem bringen nicht nur das Risiko mit sich, dass der Windkraftausbau nicht im angestrebten und nötigen Ausmaß zu bewerkstelligen ist, sondern auch, dass die Förderungskosten höher ausfallen, ohne dass auch nur eine einzige Kilowattstunde Windstrom mehr erzeugt wird.

Vielversprechende Zukunft

Man wartet noch immer darauf, dass das EAG (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz) endlich im Parlament eingebracht wird. 2021 wurde mal das Budget für Klima, Umwelt und Energie aufgestockt. Darauf wies auch Ministerin Gewessler hin, dass das Geld so hoch wie noch nie für den Klimaschutz in Österreich veranlagt werde. Der Zuwachs gegenüber 2020 beträgt für die Klima- und Energiefonds plus 118%, sowie für die Energiepolitik plus 556%.