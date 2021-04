Podcasts sind im Trend. Nutzen Sie Ihre Zeit beim Wäsche aufhängen und kochen sinnvoll und hören Sie sich durch unsere Top 10 Podcasts zum Thema Nachhaltigkeit.

Don´t waste, be happy



In ihrem Podcast „Don´t waste, be happy“ spricht die Psychologin Marijana Braune über den Zero- Waste- Lifestyle. Sie gibt Tipps, wie man das eigene Leben nachhaltiger gestalten kann und erzählt spannende Geschichten aus ihrem Alltag als „Zero- Waste- Mutter“. Immer wieder holt sich die sympathische Podcasterin ExpertInnen an ihre Seite, die mit ihr über Nachhaltigkeitsthemen diskutieren.

Verfügbar auf: Apple Podcast, Spotify



Utopia – Einfach nachhaltig leben

Der Podcast „Utopia- Einfach nachhaltig leben“ beschäftigt sich mit einer nachhaltigen Entwicklung unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Einmal wöchentlich erscheint eine neue Folge mit Tipps und spannenden Informationen rund um die Themen Ernährung, Plastikvermeidung, Naturkosmetik oder Fashion.

Verfügbar auf: Apple Podcast, Spotify, Deezer und Google Podcast



Freitag in der Arena

Ein weiterer Podcast, den wir Ihnen ans Herz legen wollen, ist „Freitag in der Arena“ von Tom Rottenberg und Ulrich Streibl. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode mit verschiedenen Expertinnen und Entscheidungsträgern der Branche. Mit ihnen sprechen die Hosts über die Klimakrise und einen nachhaltigen Lebensstil.

Verfügbar auf: ApplePodcast, Spotify, Deezer und Google Podcast



Nachhaltig ohne Blatt vorm Mund

Der Podcast „Nachhaltig ohne Blatt vorm Mund“ des Nachhaltigkeitmagazins BRIGITTE- Be green beschäftigt sich mit einem klimafreundlichen Lebensstil. Mit verschiedenen Gesprächspartnern spricht Alexandra Zykunov über alltägliche Dinge, und diskutiert, ohne Blatt vorm Mund, darüber, was einen nachhaltigen Lebensstil wirklich ausmacht.

Verfügbar auf: Audio Now, Apple Podcast und Spotify



Fairquatscht- Der Nachhaltigkeits- Podcast

Kritischen Themen wie Klimawandelleugnern oder Kindererziehung gibt der Podcast „Fairquatscht“ eine Plattform. Die verschiedenen Folgen beschäftigen sich mit Umwelt- Aktivismus, nachhaltiger Landwirtschaft und gehen unter anderem der Frage nach, wie nachhaltiges Reisen möglich ist.

Verfügbar auf: Apple Podcast, Spotify und Deezer

Besser leben – Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar

Im Podcast „Besser Leben“ gibt die Redaktion des Bayrischen Rundfunks praktische Tipps, um den eigenen Alltag nachhaltiger zu gestalten. Fragen wie „Müll trennen- was gehört wohin?“ oder „Wie vermeide ich Mikroplastik in Kosmetik?“ werden besprochen und mit Information und Sympathie umfassend beantwortet.

Verfügbar auf: Apple Podcast und Spotify



Fairtrade- Der Podcast

Der Podcast von fairtrade Deutschland mit der Moderatorin Esra Schotte informiert über den fairen Handel. Auf was beim Kauf von fairen Produkten geachtet werden muss, wie faire Lebensmittel produziert werden und wie Menschen, die bereits unter dem Klimawandel leiden, unterstützt werden können, erfahren Sie im Fairtrade- Podcast.

Verfügbar auf: Apple Podcast, Spotify und Deezer



Veggie- World

Der Podcast „Veggie World“ spricht über vegane Ernährung und informiert sympathisch, ohne einen erhobenen Zeigefinger. Veggie World will dabei helfen, den eigenen Lebensstil veganer und nachhaltiger zu gestalten und die ersten Schritte dabei begleiten. Neben Ernährung finden auch die Themen Gesundheit, Mode, Kosmetik und Wirtschaft einen Platz.

Verfügbar auf: Apple Podcast und Spotify



1,5 Grad- der Klima Podcast mit Luisa Neubauer

Der Podcast "1,5 Grad" der jungen Klimaaktivistin Luisa Neubauer widmet sich dem Klimawandel. Zusammen mit unterschiedlichen Gästen spricht sie über die Klimakrise und ergründet, wie wir sie bezwingen können. Außerdem: Luisas Podcatst ist klimaneutral produziert, werbefrei und spendet an eine Organisation zur effektiven Emissionsreduktion.

Verfügbar auf: Spotify