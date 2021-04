Mutter & Natur freuen sich

Am 9. Mai ist es wieder so weit: Zu Ehren aller Mütter feiern wir den alljährlichen Muttertag.

Damit sich nicht nur unsere liebste Mutter, sondern auch die Umwelt freut, präsentieren wir Ihnen nachstehend einige nachhaltige Geschenkideen für den diesjährigen Muttertag.

© www.eine-welt-shop.de ×

Eine Fairschenk-Box enthält viele Köstlichkeiten aus aller Welt und zaubert nicht nur Ihrer Mutter ein Lächeln ins Gesicht, sondern auch den ArbeiterInnen hinter dem jeweiligen Produkt. Produkte mit dem Fairtrade-Siegel setzen auf faire Entlohnung entlang der gesamten Wertschöpfungskette und orientieren sich an vorgeschriebenen Umwelt- und Sozialstandards.

© www.kreafunk.com ×

Die Lautsprecher und Kopfhörer der Care Collection von Kreafunk schauen nicht nur cool aus, sondern enthalten auch 35 Prozent weniger Plastik. Stattdessen wurden Weizenstrohfasern verwendet und die Audio-Gitter bestehen aus recyceltem Polyester.

© www.gopandoo.de ×

Bambus ist eine der am schnellsten wachsenden Ressourcen weltweit. Anders als Bäume stirbt beim Fällen auch nicht die ganze Bambuspflanze ab. Das machst Bambus zu einer idealen Alternative zu Plastik und Holz. Griff und Borsten bestehen aus 100 % Bambus und das Pad aus 100 % Natur-Kautschuk.

Waschbare Abschminkpads

© pandoo ×

Anstatt vor jedem Schlafengehen eine unzählige Menge an Abschminkpads wegzuschmeißen, können Sie Ihrer Mutter mit den Abschminkpads von treu, Ecomonkey, memo, bambudō oder Bambuswald eine nachhaltige Freude zubereiten. Die Pads lassen sich öfters verwenden und können bei Bedarf einfach in der Waschmaschine gewaschen werden. Am besten verwenden Sie hierfür Wäschesäckchen, sodass die Pads nicht verloren gehen.

Blumen der Umwelt zuliebe

Zum Abschluss darf der Klassiker unter den Muttertagsgeschenken natürlich nicht fehlen: Blumen. Damit man mit dem Kauf aber keine Umweltzerstörung und Ausbeutung fördert, empfehlen wir Ihnen den Kauf von regionalen Bio-Blumen oder von Fairtrade-Blumen. Bio-Blumen werden nicht mit gefährlichen Pestiziden behandelt. Fairtrade-Blumen wiederum achten auf angemessene Arbeitsbedingungen in den Ursprungsländern und berücksichtigen die Umweltauswirkungen durch den Anbau.