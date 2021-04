Aus Alt mach Neu: So lautet die Devise des Upcyclings. Aus nicht mehr benutzten Gegenständen lassen sich neue, funktionale oder dekorative Objekte zaubern.

Aus Altpapier, Glasflaschen, Paletten, Jeans und so vielem mehr kann wunderschöne Dekoration entstehen!

Geschenksackerl aus Prospekten und Altpapier

Zu diesem Projekt gibt es zahlreiche Anleitungen im Internet, die einfach nachzumachen sind. Sie brauchen nur Prospekte oder Papier, eine Schere, Kleber und ein Lineal. So können Sie aus alten Prospekten eine einzigartige Geschenktüte kreieren.

Vasen aus Flaschen

Die Weinflasche wurde am Abend ausgetrunken? Nicht sofort in den Glascontainer werfen, denn Sie können daraus eine Vase zaubern. Hier gibt es einige Möglichkeiten: die Flasche kann bemalt werden, mit Zeitung beklebt werden oder auch in der Hälfte durchgeschnitten werden, um eine kleinere Vase zu werden. Beim Schneiden bitte aufpassen und die Ränder abschleifen, um Verletzungen zu vermeiden.

Möbel aus Paletten

Ob Couchtisch, Schuhregal oder Pflanzen-Bänke – Paletten lassen sich vielseitig einsetzen. Auch hier gibt es Anleitungen auf Youtube oder verschiedensten DIY-Seiten. Falls Sie andernfalls keinen Zugang zu Paletten haben, finden Sie diese auch in jedem Baumarkt.

Tasche aus alten Jeans

Diese Idee ist für die Nähfreudigen. Aus nicht mehr benutzten Jeans lassen sich einmalige Taschen herstellen. Dazu einfach die Jeans auf die gewünschte Länge abschneiden, unten zunähen und bei Bedarf einen Reißverschluss einfügen.

Dekoration aus Farbkarten

Falls Sie vor kurzem den Wänden einen neuen Anstrich verliehen haben und die Farbauswahlkarten noch in Ihrem Zuhause verweilen, können Sie diese als Dekoration einsetzen. Egal ob aufgehängt auf Wänden oder als Collage, diese Karten bringen Farbe in den Raum!

Buchstaben-Dekoration aus Pappe

Alte Schachteln oder Verpackungen sind gutes Material für diese Idee. Sie können jegliche Buchstaben oder Symbole ausschneiden und mit Blumen und Bildern bekleben oder einfach anmalen. Als Verstärkung einfach leere Toilettenpapierrollen zwischen zwei dieser Buchstaben kleben – So erzeugen Sie auch einen 3D-Effekt!

Es gilt also: alte Gegenstände nicht sofort in den Müll verfrachten, denn aus so Einigen lassen sich kreative Projekte anfertigen!