Der Onlinehandel boomt – doch wie umweltfreundlich ist Online- Shopping? Wir erklären Ihnen, warum Internet Bestellungen dem Klima schaden und wie sie Online- Shopping nachhaltiger gestalten können.

Es entsteht Müll

Durch Verpackungen und Pakete wird eine Menge vermeidbarer Müll produziert. Viele Händler sind zwar schon umgestiegen und verwenden keine Plastiktüten mehr, dennoch gibt es immer noch einige Anbieter, die jedes Produkt einzeln in Plastik verpacken. Vor allem Plastik kann sehr schwer abgebaut werden und vermüllt unsere Umwelt.



Aufwendiger Transport durch kürzere Lieferzeiten

Viele Lieferanten bieten Prime- Zustellungen an, die Lieferung zu Wunsch- Uhrzeiten oder am folgenden Tag ermöglichen. So ein Angebot ist zwar komfortabel, geht aber mit einem enormen logistischen Aufwand einher. Lieferanten müssen Waren schnellstmöglich im ganzen Land verteilen und sind dabei lange nicht so klimafreundlich unterwegs wie sie könnten.



Auslieferungen klappen nicht

Ein großes Problem an online Bestellungen ist, dass man bei der Auslieferung nicht zu Hause ist und das Paket nicht abgegeben werden kann. Stattdessen muss es weiter herumgefahren werden und erhöht so den Spritverbrauch des Postautos. Außerdem muss das Paket danach an der Postzentrale abgeholt werden, was meistens mit dem Auto geschieht.

© getty Images ×



Viel wird zurückgeschickt

Mehr als die Hälfte aller Pakete von Bekleidungsgeschäften wird zurückgeschickt. Verständlich, nicht alles, was man anprobiert passt und gefällt. Dennoch entsteht so nochmals eine enorme Transportlast.

Zudem werden viele Artikel der zurückgeschickten Ware einfach weggeschmissen und vernichtet, denn das kommt dem Händler oft günstiger als die Ware erneut zu überprüfen und zu verpacken.



Das können Sie tun