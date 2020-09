Je nach Versender fallen unterschiedliche Lieferkosten an und ändert sich die Versandzeit. Bei einigen Händlern müssen Sie mit Lieferzeiten von mehr als 50 Tagen rechnen. Zahlen können Sie mit verschiedenen Kreditkarten, Giropay, Western Union und vielen anderen Zahlarten. Retouren sind in der Regel möglich. Haben Sie Fragen an den Anbieter, dann klicken Sie den Button „Verkäufer kontaktieren“ an.