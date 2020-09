Um einen baby-markt Gutschein einzulösen, legen Sie zunächst den Artikel Ihrer Wahl in den Warenkorb. Rufen Sie daraufhin den Warenkorb auf, indem Sie auf das Icon in der rechten oberen Ecke klicken. So gelangen Sie zur Bestellübersicht. Darunter finden Sie ein Feld mit der Überschrift „Gutschein“. Geben Sie hier Ihren Voucher ein. Danach bestätigen Sie Ihre Eingabe, indem Sie auf „Gutschein einlösen“ klicken. Ob der Preisnachlass funktioniert hat, können Sie über die Gesamtsumme überprüfen.