Sie wenden einen Baldur Garten Gutschein an, indem Sie im ersten Schritt den neusten Rabattcode bei uns im Sparportal finden. Legen Sie Ihre Wunschwaren aus dem Gartensortiment in die Einkaufstasche. Dort finden Sie auch das Rabattfeld „Gutscheincode“. Übertragen Sie den neusten Code in das Sparfeld. Aktivieren Sie den Gutscheincode mit einem Klick auf „einlösen“ und genießen Sie den Sparvorteil.