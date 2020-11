Black Friday ist mittlerweile das größte Shopping-Event des Jahres. Jedes Jahr wittern Sparfüchse die Chance auf lukrative Sparmöglichkeiten. Seinen Ursprung hat der Black Friday in den USA. Dort findet die alljährliche Schnäppchenjagd jeweils am Freitag nach Thanksgiving, was mit unserem Erntedankfest vergleichbar ist, statt. Die Shopbetreiber läuten am Black Friday das Weihnachtsgeschäft ein. Dementsprechend nutzen viele Amerikaner den Brückentag, um die ersten Geschenkeinkäufe zu erledigen.

Inzwischen ist der Black Friday in Europa ebenfalls ein Ding. Auch in Österreich markieren sich Rabattjäger den Tag im Kalender und halten vorab Ausschau nach den besten Vergünstigungen. Ob Technik, Mode, Kosmetik oder Schmuck: Es gibt eine Vielzahl an Black Friday Gutscheinen, mit denen man hohe Preisnachlässe ergattern kann.

Wie gut, dass man nicht nur am Black Friday selbst von den Preis-Sensationen profitieren kann. Das Shopping-Fest erstreckt sich nämlich auf die sogenannte Black Week und dauert tatsächlich länger als sieben Tage. Mit dem großen Finale am Cyber Monday haben Sie acht Tage lang Zeit, abzuwägen, auszuwählen, Ihre Wunscharen in den digitalen Einkaufskorb zu legen, zu bestellen und zu sparen.