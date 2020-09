Sparen Sie Zeit und Geld mit den sogenannten Buyer's Guides zu Hilfe. Finden Sie schnell zum Beispiel heraus welche Skates, Boards und Skier am besten zu Ihnen und Ihren Präferenzen passen. Weitere Buyers Guides finden Sie außerdem für Snowwear, Touringausrüstung und Boots. Achten Sie beim Öffnen des Portals darauf, ob im Angebotslaufband nicht irgendwelche saisonalen Aktionen laufen, mit denen Sie sich Rabatte sichern können. Ansonsten halten Sie in den Sparten „Shop the look“ und in den „Blue World News“ die Augen nach Sparprogrammen offen.