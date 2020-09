Sollte es mit der Einlösung eines Gutscheins nicht so richtig klappen, dann könnte es daran liegen, dass Sie den Code falsch eingetragen haben. Möglicherweise haben Sie ein Leerfeld mit in das Sparfeld kopiert. Vielleicht haben Sie sich auch nicht genau an die Anwenderbedingungen aus dem Boden Gutschein gehalten. Checken Sie noch einmal die Konditionen.