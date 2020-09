Sie haben Ihre perfekte Reise gebucht – und merken dann, dass Sie den Booking.com Sparcode vergessen haben? Dann ist dies ein Grund für den nächsten Urlaub! Nachdem der Buchungsvorgang abgeschlossen ist, ist es leider nicht mehr möglich, Ihren Rabattcode auf die Reise bei Booking.com einzulösen. Denken Sie deshalb rechtzeitig an die Eingabe und kopieren Sie dafür Ihren Gutscheincode in die Zwischenablage. So müssen Sie ihn später nur noch einfügen.