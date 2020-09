In den meisten Fällen gilt ein Conrad Gutschein für alle Kunden – ganz unabhängig von ihrer Kauferfahrung im Onlineshop von Conrad. Achten Sie aber trotzdem auf die Gutscheindetails. Es gibt nämlich hin und wieder durchaus einen Conrad Gutschein, der speziell für neue Kunden gilt und Sparvorteile, die sich an bestehende Kunden richten. Alle wichtigen Informationen werden Sie in den Aktionsbedingungen entdecken.