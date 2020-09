Einen klassischen Newsletter bietet eBay derzeit nicht an. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, wie Sie sich jederzeit über die Top-Angebote Ihrer Wahl auf dem Laufenden halten können: Gehen Sie in Ihrem Kundenkonto auf die Seite „Benachrichtigungseinstellungen einrichten“. So bestimmen Sie selbst, welche Informationen vom eBay-Planeten Sie zukünftig exklusiv per E-Mail erhalten wollen. Dies filtert Unnützes heraus und ermöglicht es, nur die Informationen zu bekommen, die auch wirklich interessant sind. Die Einstellungen passen Sie jederzeit beliebig an.