Die Zustellung Ihrer eufy-Artikel kann bis zu 12 Tage in Anspruch nehmen. Wo sich Ihre Sendung aktuell befindet, können Sie mittels Online-Sendungsverfolgung herausfinden. Was die Lieferkosten angeht, so gibt es keine allgemeingültigen Regelungen. Je nach Artikel und Gewicht der Bestellung veranschlagt eufy andere Liefergebühren. Wie hoch diese sind, sehen Sie in der Bestellübersicht Ihres Warenkorbs.