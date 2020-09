In den Einlösebedingungen haben wir alles eingetragen, was Sie zu einem Expedia Gutschein wissen sollten. Dazu zählen die genaue Beschreibung des Sparvorteils sowie die Auskunft darüber, welche Reiseangebote es genau zum Vorteilspreis gibt. Zudem sehen Sie die Laufzeit der Sparaktion und ggf. noch den Expedia Gutscheincode. Wobei ein Code nur in seltenen Ausnahmefällen notwendig ist.