FlixBus bietet eine ganze Reihe von Zahlungsmöglichkeiten. Neben der Kreditkartenzahlung via MasterCard, Visa oder American Express können Sie die Buchung auch über das Lastschriftverfahren, auf Rechnung, per PayPal, mit PostFinance oder über GPay abwickeln. In den Verkaufsstellen können Sie in bar bezahlen. Einen Flixbus Gutschein können Sie mit jeder Zahlungsmethode einlösen.