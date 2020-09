Kopieren Sie den Code aus dem getgoods Gutschein Ihrer Wahl, gehen Sie zum Shop und platzieren Sie Ihre Wunschartikel im Warenkorb. Sie erkennen dort das Rabattfeld „Vorteilscode/Gutschein eingeben“. Geben Sie unseren Rabattcode in das Sparfeld ein. Klicken Sie den Anwender-Button „einlösen“ an, aktivieren Sie so den Code und gehen Sie in den Kassenbereich.