Diesbezüglich erweist sich der Anbieter sehr entgegenkommend. 100 Tage bleiben Ihnen, um vom Rückgaberecht Gebrauch zu machen. Auf das Widerrufsrecht hat dies keinen Einfluss. Vorbereiten können Sie Rücksendungen durch Nachrichten an den Kundendienst, was per E-Mail oder Fax und postalisch gelingt. Auch die Hotline können Sie kontaktieren.