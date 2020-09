Wenn Sie sich beim beliebten Modeanbieter für den Newsletter anmelden, erwartet Sie eine Palette von Belohnungen. Ein erster HALLHUBER Gutschein als Willkommens-Geschenk wird nach Bestätigung der Anmeldung für Ihren nächsten Einkauf einen Rabatt bringen. Das Abonnement lohnt sich für Kundinnen und Kunden aber noch in anderer Hinsicht. Haben Sie Ihren Namen eingeben, die Mailadresse eingetragen und die Datenschutzbestimmungen akzeptiert, landen zukünftig aktuell Mode-Trends und -News sowie exklusive Angebote sowie sogar manche Event-Einladung in Ihrem Postfach. Bleiben Sie up to date und sparen Sie immer wieder!