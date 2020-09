Im Normalfall ist der Rechnungskauf eine der im Shop verfügbaren Zahlungsarten. Genauer gesagt können Sie entweder binnen 14 Tagen in einem Betrag zahlen oder Sie begleichen Ihre Rechnungssumme in Monatsraten. Wird der Rechnungskauf verweigert, kann dies an früheren Zahlungsproblemen oder fehlender Bonität liegen. Dann wählen Sie zwischen dem Dienstleister PayPal und Visa- oder Mastercard-Kreditkartenzahlung.